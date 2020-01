Nuovo colpo per il Savoia. Secondo quanto riportato da “Solosavoia.it”, il club oplontino avrebbe raggiunto un accordo per l’arrivo di Drissa Toure, difensore che ha militato nel Troina. Il DS Mignano ha sbaragliato la concorrenza di Palermo, Turris e Mantova. Il calciatore è stato convinto dal progetto della società torrese e già da domani sarà a disposizione per la sfida contro il Marina di Ragusa.