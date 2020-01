Nelle ultime ore il Savoia ha annunciato l’ingaggio di Giovanni Caiazzo dal Cosenza. Attraverso il profilo “Facebook” del club, il terzino destro classe 2001 ha rilasciato le sue prime parole da calciatore dei biancoscudati. Ecco le sue parole: “Sono estremamente duttile e ció mi è servito ad adattarmi agli schemi di gioco nelle squadre in cui ho avuto l’onore di militare. Sono molto legato al Sud e sono convinto che la nostra terra sia bacino di talenti importanti. Ho scelto il Savoia perché è una piazza importantissima, con un progetto lungimirante e ambizioso. Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente, i dirigenti, il Mister, il Capitano e i miei compagni di squadra per l’accoglienza. Poziello, così come tutti i miei compagni di squadra, mi ha accolto in questa grande famiglia. Torre Annunziata è una piazza storica, calda e passionale: è un onore essere qui e difendere la maglia biancoscudata. Obiettivo? Poter dare un valido contributo alla squadra e poter dimostrare nel campionato più importante, che può aprirmi la strada al professionismo. Caratteristiche? Credo che, oggi, per i moduli di gioco adottati nel calcio italiano, le mie caratteristiche possano essere funzionali sia in fase offensiva che difensiva. Poi sarà il campo a decidere il mio valore e il Mister a decidere il mio ruolo”.