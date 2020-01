L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del match di oggi che vedrà impegnato il Palermo contro il Marsala. I rosanero ripartono con l’obbligo di tenere a distanza il Savoia – scrive il quotidiano -. Perché dopo mezzo campionato è ormai scontato che per il primo posto sarà una partita a due. Il nuovo anno inizia con qualche certezza in meno e con tanti pensieri in più. Sembra un paradosso,ma oggi che è trascorso l’intero girone di andata e che i rosa guidano la classifica con tre punti di vantaggio sulla seconda – si legge – l’aspettativa di una facile promozione è meno fondata rispetto alla prima partita di campionato a Marsala. Quando un gruppo costruito dal nulla in pochi giorni si affacciava senza alcuna esperienza nella categoria. Questo per gli indubbi meriti del Savoia che dopo avere espugnato il Barbera ha vinto sei partite di fila ma anche per la flessione di una squadra che sulla spinta dei propri fans avrebbe dovuto travolgere tutto e tutti sul campo amico. Dove invece nelle ultime quattro gare ha perso contro Savoia, Acireale e Troina quei punti che la separano dalla tranquillità.