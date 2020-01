L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle possibili scelte di formazioni del tecnico del Palermo Pergolizzi in vista del match di oggi contro il Marsala. Martin ha dato forfait nella giornata di ieri e non dovrebbe prendere parte alla gara. Ficarrotta avrà l’occasione per riconquistare tutti proprio contro la sua ex squadra. Finora per lui – scrive il quotidiano -, un solo gol e troppe pause, poco per le sue potenzialità in questa categoria. Ancor meno si è visto Juan Mauri, che sostituirà Martin nel ruolo di play maker. Pochi minuti, mai titolare e soprattutto mai padrone del campo nonostante una buona tecnica individuale.