L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della possibile formazione del Palermo per il match di oggi contro il Marsala. I rosanero andranno in campo con il 4-3-3, ma questo modulo nelle ultime settimane – si legge – ha fatto cilecca per la difficoltà di offrire palloni utili a Ricciardo dal fondo. Il messinese non segna su azione dalla gara contro il Corigliano di novembre. Qualora il tridente non dovesse funzionare neanche oggi, Pergolizzi dovrà trovare nuove soluzioni, come per esempio l’impiego del trequartista.