L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo Pergolizzi. Due dubbi per cominciare il nuovo anno. Pergolizzi recupera Felici in vista della sfida col Marsala,ma difficilmente potrà contare su Martin: «Entrambi si sono allenati, è chiaro che speriamo di recuperare Felici al 100%, essendo un 2001, mentre per Martin voglio vedere fino all’ultimo secondo. In questo momento Felici gioca, Martin nì».Questo è quanto emerso dalla seduta di ieri al«Barbera», salutata da circa 300 tifosi presenti sugli spalti ad incitare i rosanero, per poi chiedere foto e autografi ai giocatori. Un abbraccio caloroso, quello della piazza, per dare il via alla seconda metà di un campionato che sembrava chiuso e che invece si è riaperto, col Savoia a soli tre punti: «Forse dieci sarebbero stati tanti, ma sei o sette punti di distacco sarebbero stati giusti. Alla fine penso che la differenza l’abbia fatta lo scontro diretto col Savoia,credo che manchino quei punti. Con l’Acireale è stata una sconfitta meritata, non bisogna cercare alibi». Adesso il Palermo riparte con l’obiettivo di allungare ulteriormente: «Sono convinto che a livello fisico e atletico siamo sicuramente migliorati. Dal 12 agosto c’è stata una preparazione mirata all’intensità, stavolta abbiamo fatto lavoro aerobico e sono convinto che potremmo stare bene. Avendo fatto questo campionato, so che nel girone di ritorno subentrano altri fattori, come squadre che devono salvarsi e hanno altre motivazioni. Se noi stiamo bene mentalmente e fisicamente, se troviamo il giusto agonismo e un po’ più di furbizia, possiamo ripetere quanto fatto nel girone d’andata, se non meglio». Di sicuro, bisognerà migliorare in casa, dove nelle ultime quattro uscite sono arrivati solo quattro punti: «Prima facevamo tre gol in mezz’ora, mentre nelle ultime quattro abbiamo vinto solo contro il Messina. Dobbiamo dare più continuità ai risultati». Anche per questo, Pergolizzi si aspetta almeno un rinforzo dopo Silipo. Il giovane scuola Roma è convocato, «ma deve migliorare tatticamente e nella condizione», mentre in attacco si attende l’arrivo di Floriano dal Bari, che dovrebbe giungere in Sicilia tra domani e dopodomani: «Lo aspettiamo tutti, ci farebbe piacere. Chi viene qui deve avere motivazioni, perché adesso siamo in De dobbiamo vincere». Vittorie che possono arrivare solo centrando la rete, cosa che il Palermo fatica a fare ultimamente: «È fondamentale ritrovare la porta. Poi magari si fa il golletto e ci si difende, ma non so se è una questione mentale o fisica». I rigori sbagliati col Troina dicono anche che è questione di sfortuna: «Il prossimo lo tiro io – ironizza Pergolizzi- ma battute a parte, da questa settimana decido io. Mi prendo questa responsabilità, sul momento. Basterà che i giocatori mi guardino negli occhi, poi sapranno chi dovrà tirare».