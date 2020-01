L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta anche le parole del tecnico del Marsala, Terranova. «Per noi sarà come andare con un gommone all’assalto di una corazzata. Ma dobbiamo provarci perché nel calcio le sorprese sono sempre possibili ed abbiamo assoluta necessità di far punti o, quanto meno, di non perdere». Nicola Terranova, da un mese sulla panchina del Marsala, suona così la carica a poche ore dalla sfida della Favorita. C’è da ripartire, dopo la sosta di fine anno, col passo giusto e il Marsala (che sarà seguito oggi da circa 400 tifosi) deve invertire rotta e riprendere a far punti visto che prima delle vacanze natalizie, battuto a Biancavilla, è stato scavalcato al sestultimo posto dal Nola e, adesso, è in piena bagarre per non retrocedere. Tutti disponibili anche i sei acquisti del mercato invernale, Candiano, Lo Cascio, Inzoudine, Federico, Celesia e il difensore centrale Scoppetta, classe ‘86, che ha appena rescisso il contratto che lo legava al Biancavilla. Con un solo allenamento sulle spalle, difficile che Terranova rischierà il giocatore nell’undici iniziale. Per il derby, a parte l’infortunato Scalia, Terranova ha convocato tutti gli elementi della rosa.