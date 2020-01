L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” svela una curiosità riguarda la prima partita dell’anno per il Palermo. I rosanero non iniziano l’anno con una vittoria dal 2015 (5-0 al Cagliari), addirittura non trovano il successo all’avvio del decennio dal 1950. La prima partita dell’anno non porta granché fortuna ai rosanero – scrive il quotidiano -, in astinenza di vittorie dal 2016: sconfitta in casa per 3-1 con la Fiorentina, seguita dal ko di Empoli nel 2017, dal pareggio di La Spezia nel 2018 e dalla sconfitta per 2-1 con la Salernitana di un anno fa. Non c omunque la peggior striscia nella storia del Palermo, che tra il 1999 e il 2006 è riuscito a non vincere la prima partita dell’anno per otto stagioni di fila. Quella di oggi col Marsala, però, è anche la prima partita del nuovo decennio. In precedenza, quattro pareggi (1-1 con la Samp nel 2010, poi tre 0-0 di fila con la Fidelis Andria nel 2000, con il Monopoli nel 1990 e con il Como nel 1980), una sconfitta per 3-1 con laFiorentina nel 1970 e un 1-1 con l’Inter nel 1960. Nel 1950, invece, i rosa batterono 2-1 il Torino ricostruito a seguito del disastro di Superga.