Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo ed ex tecnico del Palermo, sta facendo benissimo con la società neroverde. Infatti la squadra di Reggio Emilia è in corsa per qualificazione alla prossima Champions League. Gli ottimi risultati ottenuti hanno fatto strizzare l’occhio a tantissime squadre sul tecnico ex rosa, tra cui lo Spartak Mosca che ha provato a ingaggiare il tecnico qualche giorno fa con una maxi offerta. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, la squadra russa offriva il triplo dell’ingaggio che ha il tecnico al Sassuolo e un corposo indennizzo alla società neroverde. Il Sassuolo si è subito dichiarato non favorevole alla trattativa, inoltre De Zerbi ha rispedito al mittente ogni offerta dicendo: «No, grazie. Non posso andarmene in questo modo».