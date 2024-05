Sassuolo, Carnevali: «Obiettivo la A il prima possibile. Grosso? Profilo interessante, ma nessun accordo»

Il Sassuolo alle 18, presso il Mapei Football Center, ha presentato il nuovo ds del club, Francesco Palmieri. Al suo fianco è presente anche l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, si è espresso su vari temi del club.

«Ci siamo lasciati l’altro giorno con un saluto, spero un arrivederci, con l’amico Giovanni Rossi e lo ringrazio ancora. Ora è il momento di presentare il nuovo direttore sportivo che è Francesco Palmieri. Lavora con noi da 9 anni, ha fatto un lavoro straordinario nel settore giovanile, domani avremo la finale del campionato Primavera e in bocca al lupo a lui, al Sassuolo e a noi stessi. Credo sia un momento di svolta per lui in quanto il desiderio, la voglia, di intraprendere una voglia diversa, sebbene conosca già l’ambiente avendo lavorato sempre al nostro fianco, per cui da oggi inizia come direttore sportivo del Sassuolo. Un grande in bocca al lupo, grazie da parte mia, della proprietà e del presidente Carlo Rossi. La fortuna di conoscere già i collaboratori del Sassuolo Calcio e poi il club lo dimostra anche in questa scelta che è una scelta di dare continuità e alla base c’è sempre un legame di famiglia e questo ci differenzia da altre società».

«Che nuovo Sassuolo ha in mente? Il progetto del Sassuolo non cambia. Mi ricordo i primi giorni con la famiglia Squinzi, il desiderio di creare una squadra con giovani, italiani e che possa lasciare un segno, e credo che in questi ultimi 11 anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Un incidente di percorso ci può stare. Il Sassuolo deve lottare ogni anno, ora bisogna ripartire sapendo che ci sono delle difficoltà in B ma col desiderio di arrivare in Serie A il prima possibile. Conosciamo l’obiettivo che non è mio ma della proprietà, in primis Marco e Veronica, che oltre a essere sempre accanto a questa società, per dare continuità a questo progetto per ripartire il prima possibile, per fare le cose nel modo migliore, più giuste possibile, mantenendo quello che è il progetto Sassuolo Calcio, non cambia perché quest’anno non è andata bene e questo ci dà grande forza perché quando tu hai la proprietà alle spalle che ci crede e ti dà questo input si può continuare a fare bene, a volte si fa un passo indietro per po farne tre avanti, speriamo sia così, speriamo di far le cose nel modo migliore per ottenere il risultato che ci siamo prefissati. Si parte da oggi con Palmieri ma la società è già avanti per la scelta dell’allenatore che verrà fatta in questi giorni, il prima possibile, perché oggi l’obiettivo nostro era la scelta del direttore sportivo, per cui fatta questa, abbiamo iniziato insieme a Palmieri a capire quali possono essere i giusti profili. Ho letto di Fabio Grosso, è vero, è uno dei profili più interessanti, ma non c’è nulla di firmato e mi meraviglio a volte che arrivino delle notizie non veritiere, perché c’era chi lo dava per fatto con il club perché a volte vengono messe parole in giro da tante persone. È una delle figure che ci interessano, nei prossimi giorni decideremo pensando alle scelte che vogliamo fare, dobbiamo fare delle scelte tecniche importanti e da oggi ci siamo messi a lavorare per questo».