Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli, Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, non le manda a dire: «Mi girano i coglioni quando si dice che io in Italia non ho vinto niente, ho fatto tutte le promozioni sul campo senza saltare nessuna categoria (e vinto una Coppa Italia di Serie D, ndr), ho fallito solo una promozione dalla C1 alla B. E’ un percorso difficile andare a prendere le promozioni nelle categorie inferiori. Adesso però voglio aiutare i ragazzi a vincere un trofeo, per tifosi e per tutti noi. Non ho retro pensieri sugli avversari, mi sento proiettato solo su di noi. E’ la finale che avrei voluto perché siamo in finale. Siamo concentrati sull’obiettivo e ho visto l’aggressività che mi pare giusta».