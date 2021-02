Prove sospese degli orchestrali per qualche minuto al Festival di Sanremo dove un chitarrista è risultato positivo al tampone.

Si tratta del secondo caso di positività dopo quello del cantante degli Extraliscio Moreno Conficconi risultato positivo al tampone, ma successivamente negativo al test molecolare.





Un caso che ha evidenziato come il protocollo messo in atto per il corretto funzionamento del festival abbia funzionato, ma che ha anche messo in luce diverse criticità. Nel frattempo il chitarrista e le persone che sono state in contatto con lui sono state messe in quarantena.

Stando a quanto riportato dal quotidiano “Il Messaggero”, per il chitarrista e le persone che nei giorni scorsi sono stati a contatto con lui, è scattata la quarantena. Nel frattempo la RAI ha disposto tamponi a tappeto con i risultati dei test che potrebbero arrivare tra la sera del 20 febbraio il 21 febbraio.