Intervenuto ai microfoni di “Rivierasport.it”, il direttore generale della Sanremese Pino Fava ha annunciato che il club è in vendita. Ecco le sue parole: «La Sanremese è ufficialmente in vendita. I sacrifici fatti dalla proprietà non vengono riconosciuti da nessuno e si è deciso di arrivare a questa decisione, soprattutto dopo le polemiche delle ultime settimane. Se arriva qualcuno che è pronto a fare meglio dell’attuale proprietà – aggiunge Fava – siamo pronti a farci da parte. Sono aperte le trattative con chiunque fosse interessato a rilevare il club». Nel pomeriggio, ci sarebbe stato un incontro fra l’attuale proprietà e un gruppo prestigioso, legato alla famiglia di Stefano Sturaro, che sembrerebbe interessato all’acquisto del club.