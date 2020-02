Episodio sconvolgente quello accaduto in Francia durante l’incontro tra Terville e Soetrich. Infatti, come riportato da “Le Republicain Lorrain”, un calciatore del Soetrich sarebbe stato squalificato per cinque anni dopo aver morso sul pene un avversario procurandogli un grave infortunio. Colui che ha subito il terribile fallo è stato costretto a mettere ben dodici punti di sutura e a fermarsi con quattro giorni di prognosi. Tra le punizioni, per responsabilità oggettiva, si registra anche quella nei confronti del club che ospitava l’incontro: 200 euro e 2 punti di penalità.