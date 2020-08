Tende da campeggio in spiaggia e assembramenti nella notte di San Lorenzo a San Vito Lo Capo. Secondo quanto riporta “Gds.it”, tanta gioventù ha deciso di trascorrere la notte in spiaggia, creando assembramenti di diverse persone. Tutto ciò nonostante il divieto che è posto sulla spiaggia per evitare gli assembramenti.