Sampdoria, Sottil destinato all’esonero: idea Vivarini, ma spunta anche Mancini

La panchina della Sampdoria è pronta a cambiare guida tecnica: l’esonero di Andrea Sottil è ormai una decisione presa dalla dirigenza, che si appresta a ufficializzare la notizia. A Genova, però, il vero tema caldo è chi prenderà il timone della squadra per cercare di invertire la rotta in una stagione finora deludente.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi in lizza è quello di Vincenzo Vivarini, reduce dall’esperienza al Frosinone che non ha soddisfatto le aspettative, ma con un curriculum impreziosito dal “miracolo Catanzaro”. La sua capacità di motivare le squadre e il successo ottenuto in Calabria lo rendono un candidato appetibile per la panchina blucerchiata.

Ma il Secolo XIX aggiunge una suggestione che fa sognare i tifosi: Roberto Mancini. L’ex allenatore della Nazionale e idolo assoluto dei colori blucerchiati potrebbe rappresentare un ritorno clamoroso. Mancini, secondo il quotidiano, non ha chiuso del tutto la porta all’idea, anche se la trattativa appare complessa e richiederebbe uno sforzo economico e progettuale da parte della società.

Le alternative non mancano: tra i papabili ci sono anche Paolo Montero e Gianni De Biasi, figure che potrebbero portare esperienza e determinazione a una squadra che necessita di una scossa immediata.

In attesa di una decisione definitiva, la Sampdoria si trova a un bivio cruciale: scegliere tra una scommessa come Vivarini, un ritorno romantico come Mancini o opzioni più pragmatiche per salvare una stagione che rischia di sfuggire di mano.