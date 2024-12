Sampdoria, Semplici si presenta: «Qui per invertire il trend e perchè vedo la prospettiva di risalire»

In casa Sampdoria, oggi, è il “Semplici-day”. L’ex Spezia, infatti, ha parlato in conferenza stampa per presentarsi come nuovo allenatore blucerchiato. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Io sono arrivato per cercare di invertire quello che è il trend dell’annata. Detto questo, sono felicissimo perché avevo voglia di mettermi in discussione e per me è motivo d’orgoglio rappresentare una società così importante con un passato glorioso. Mi auguro che possa ritornare a quei momenti passati e mi auguro possa anche io contribuire a tornare la Sampdoria in quella categoria che tutti speriamo. Ho trovato un gruppo con grande disponibilità e che mi sta dando ascolto da subito. Gli allenamenti sono pochi. A me piace parlare con i calciatori, cercare e trovare la chiave di ognuno per far sì che ognuno dia il meglio di sé stesso. Sorprende una classifica così, le problematiche non mi interessano perché prima di me c’erano dei bravissimi professionisti, ma ora ripartiamo quasi da zero».

«Non sono qui per stravolgere nulla – afferma Semplici – ma per cercare di dare valore a questi ragazzi. Conta quello che faremo da sabato in poi e questo sarà l’obiettivo nostro: switchare il campionato che è stato fino ad oggi e fare secondo le nostre possibilità. Obiettivo Serie A? “Io non sono un allenatore che fa promesse ma sono un allenatore che lavora. Se sono venuto qua è perché vedo la prospettiva di risalire. Quanto, sarà il campo a dirlo. Da parte mia c’è la massima voglia di stravolgere questa situazione che non piace a nessuno. Credo sia giusto pensare gara dopo gara e concentrarsi sulla prossima partita. È chiaro che se un allenatore arriva alla Sampdoria, in una situazione del genere, viene qui in un centro sportivo, lo fa per fare il meglio».