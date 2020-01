L’affare David Strelec per la Sampdoria sembrava ormai in dirittura d’arrivo ma nelle ultime ore è arrivato un clamoroso annuncio dello Slovan Bratislava. Ecco il comunicato: “Qualsiasi notizia in merito alla partenza di Strelec non è in alcun modo basata sulla verità e non abbiamo discusso con nessuno del suo trasferimento. David non lascerà lo Slovan e continuerà ad allenarsi con la squadra”.