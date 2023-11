Maurizio Michieli ha commentato la vittoria della Sampdoria contro il Palermo durante “Stadio Goal” in onda su Telenord.

Ecco le sue parole:

«Secondo me la Sampdoria ha giocato il miglior primo tempo della stagione, lo paragono alla prestazione con il Venezia quando era stata poi punita in rimonta. Nella ripresa i blucerchiati hanno patito non tanto il ritorno del gioco del Palermo, quanto piuttosto la veemenza dei rosanero alla ricerca del pareggio. La Sampdoria non è in grado di addomesticare le partite, si porta soprattutto dietro l’eterno problema di non avere un centravanti vero. Se lo avesse avuto nel primo tempo si poteva già chiudere sul 2-0, la Sampdoria ha creato tante opportunità da goal, riporta Sampdorianews.net, ha giocato bene, ha alimentato la fase offensiva nel modo migliore. Nella ripresa l’incapacità nel gestire il risultato e l’ingresso di giocatori offensivi di qualità nel Palermo hanno reso difficile il mantenimento del risultato. Nel finale è stato molto bravo Stankovic con quella parata decisiva che vale moltissimo. Nel complesso vittoria meritata, primo tempo quasi perfetto».