Sampdoria, infortunio per Coda: verrà valutato in vista del Palermo

Piove sul bagnato in casa Sampdoria. I blucerchiati hanno perso 3 a 0 sul campo del Pisa rimediando la seconda sconfitta consecutiva. Inoltre mister Andrea Sottil ha dovuto rinunciare a Massimo Coda durante il match: al 20′, infatti, l’esperto attaccante è uscito dal campo per un problema fisico, probabilmente di tipo muscolare. Le prossime ore saranno decisive per capire la vera entità dell’infortunio. Tra due settimane, al rientro dalla sosta delle nazionali, la Sampdoria sarà il prossimo avversario di campionato del Palermo e spera di poter contare sul suo bomber in questo momento difficile.

