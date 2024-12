Sampdoria, futuro in bilico per Accardi? Suggestione Marino come direttore generale

Crisi profonda per la Sampdoria. Il neo-tecnico, Leonardo Semplici, non è riuscito ancora a indirizzare i blucerchiati verso la svolta. Addirittura, il club ligure, si trova attualmente in piena zona retrocessione e il direttore sportivo, Pietro Accardi, è finito sul banco degli imputati.

Come riportato da “Il Secolo XIX”, il dirigente ha seguito il match contro il Pisa con Matteo Manfredi, il quale ha preferito mandare sul campo ancora una volta il team manager Gianni Invernizzi e Lorenzo Ariaudo. Da capire se verranno prese decisioni già nelle prossime ore nei confronti del direttore sportivo siciliano in quanto, nelle ultime ore, si parla di un possibile ingresso in società di un direttore generale di esperienza: il profilo dovrebbe corrispondere a Pierpaolo Marino, iconico ex dirigente anche di Napoli e Udinese. Al momento non ci sono conferme ma non sono escluse sorprese.