Sampdoria, Flachi: «A Palermo buon punto su un campo difficile»

Ai microfoni di Tele Nord, l’ex giocatore della Sampdoria, Francesco Flachi, ha analizzato l’1 a 1 rimediato dai blucerchiati in casa del Palermo nella sfida di domenica 24 novembre, valevole per la 14esima giornata di Serie B:

«Cosa c’è di buono? Il punto, ma solo per il momento attuale. Ma anche perché era un campo difficile, anche loro non erano messi bene, sicuramente non era una partita facile. La Sampdoria veniva da un momento mentalmente un attimino non facile. Il punto io mi auguro che possa far bene alla squadra e portare un po’ di tranquillità: scrollarsi qualche cosa di dosso, un po’ di paura magari. Mi auguro anche che Palermo sia un punto di partenza e non di arrivo».