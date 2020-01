Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha recentemente presentato una richiesta di concordato preventivo per evitare il fallimento della Eleven Finance, società gestita dalla Holding Max, che al 31 gennaio 2018 contava 121 milioni di euro di debiti. Ferrero dovrebbe a questo punto cedere la Sampdoria oppure vendere il proprio patrimonio immobiliare. Secondo quanto riporta “Primocanale“, la soluzione più semplice sarebbe la prima ipotesi, in quanto cambiare destinazione d’uso ai cinema richiede un tempo minimo non inferiore ai cinque anni. Ferrero ha bisogno di liquidità. A spingere il patron blucerchiato verso la cessione del club è il mancato aiuto di Edoardo Garrone, non più disponibile a sottoscrivere eventuali fidejussioni.