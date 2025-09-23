Corriere dello Sport: “Samp, rischio caos tra algoritmi e Donati. Il sogno è Dionisi”

Tre partite per decidere il futuro. È questo l’orizzonte tracciato dalla Sampdoria, come racconta Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, con Massimo Donati chiamato a invertire la rotta di una squadra ultima in classifica e ancora a zero punti. In calendario ci sono Bari, Catanzaro e Pescara: un trittico che, sottolinea ancora Gerboni sulle pagine del Corriere dello Sport, potrebbe già essere decisivo per il destino dell’allenatore. Una nuova sconfitta con i pugliesi, infatti, rischierebbe di anticipare l’esonero.

Donati non è ancora riuscito a dare identità a un gruppo fragile in difesa e poco incisivo in attacco. L’esperimento tra i pali con il belga Coucke non ha convinto e già con il Bari potrebbe tornare titolare Ghidotti. In avanti, Coda resta il riferimento, ma non è mai stato adeguatamente supportato. Una squadra, quindi, in cerca di fisionomia e costretta a trovare subito soluzioni per non ripetere la stagione passata, salvata soltanto dal playout con la Salernitana.

Donati in bilico, circolano i primi nomi

Il Secolo XIX: “Sampdoria, Donati a rischio. Ipotesi Dionisi, ma serve l’aiuto del Palermo”

La panchina di Donati, voluto da Walker su indicazione del proprietario Tey, resta al centro delle riflessioni. Secondo Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, iniziano già a circolare le prime ipotesi di sostituzione. Il sogno della Samp sarebbe Alessio Dionisi, oggi legato al Palermo, ma l’operazione non appare semplice.

In alternativa, il nome più caldo è quello di Beppe Iachini, già amato dal pubblico blucerchiato per la storica promozione in Serie A ottenuta partendo dal fondo dei playoff. Non manca nemmeno una pista estera: il ceo doriano Jesper Fredberg, come ricorda Gerboni sul Corriere dello Sport, avrebbe sondato il danese Lars Friis, ex Viborg, allenatore con esperienze come vice in Superligaen e profilo apprezzato per la capacità di valorizzare i giovani.

Tra attese e incertezze

Il futuro resta in bilico. Donati ha ancora una chance per salvare la panchina, ma il tempo stringe. La Samp, conclude Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, dovrà decidere se affidarsi ancora alla pazienza o se aprire un nuovo ciclo già nelle prossime settimane.