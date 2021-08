Tentativo di cybertruffa ai danni della Sampdoria prontamente sventato dal club doriano.

Come sottolineato dall’edizione odierna de “Il Secolo XIX”, a giugno il Nordsjælland aveva chiesto notizie a Corte Lambruschini in merito al pagamento di un paio di rate relative alla cessione e ai bonus maturati di Mikkel Damsgaard scadute e non saldate. Eppure, la dirigenza blucerchiata era convinto di aver versato correttamente ogni somma di denaro nei modi e nelle tempistiche giuste. Ecco perché in casa blucerchiata è scattato l’allarme.

a conseguente verifica delle email ha fatto emergere il reato. Alcuni hacker, falsificando alla perfezione le credenziali del Nordsjælland, si erano inseriti nella corrispondenza tra le due società e avevano fornito alla Sampdoria gli estremi di un nuovo conto corrente, dove da quel momento in poi avrebbe dovuto versare il corrispettivo delle future rate di Damsgaard.