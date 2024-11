Sampdoria-Brescia, Accardi: «Ci hanno annullato un gol regolare, gli episodi iniziano ad essere tanti»

Dopo la sconfitta per 0-1 della Sampdoria in casa contro il Brescia, il direttore sportivo Pietro Accardi ha offerto una valutazione sincera e approfondita della prestazione della sua squadra, esprimendo al contempo una visione positiva verso il futuro. In un’intervista riportata da “Sampnews24.com”, Accardi ha messo in luce vari aspetti della gara, dalle difficoltà sul campo all’importanza del sostegno dei tifosi.

Ecco le sue parole:

«Non mi piace parlare di arbitri, è un qualcosa che non possiamo controllare. Gli episodi però iniziano ad essere tanti. A mio avviso il gol di Akinsanmiro è regolare. La diretta di Dazn non ha mostrato immagini in cui il tocco di mano è evidente. Difficoltà? Tutte le squadre ci affrontano con la voglia di fare bene e di batterci perché abbiamo un nome importante. Ci sta, a noi stare in questa posizione piace, le pressioni fanno parte del nostro lavoro. L’obiettivo deve sempre essere quello di vincere più partite possibili. Alla squadra non posso rimproverare nulla, i ragazzi hanno dato tutto. Anche sotto di un uomo, da lì in poi hanno triplicato lo sforzo per riprenderla. Facciamo zero punti ma sento di stare vicino alla squadra. I tifosi fin qui sono stati straordinari. Penso abbiano notato che la squadra ha dato tutto per arrivare alla vittoria. La gioia che dobbiamo regalare loro è quella della vittoria e faremo di tutto affinché ciò possa accadere».