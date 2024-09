Sampdoria: Accardi e Sottil valutano il ritiro in vista del Sudtirol

Clima tutt’altro che sereno in casa Sampdoria. I tre pareggi e le due sconfitte ottenuti nelle prime cinque giornate di Serie B non possono che alimentare delusione all’interno dell’ambiente blucerchiato, visti gli obiettivi prefissati e l’importante campagna acquisti svolta in estate. Come riporta Il Secolo XIX il nuovo tecnico, Andrea Sottil, subentrato ad Andre Pirlo dal quarto turno di campionato, non è riuscito a invertire il senso di marcia, ottenendo uno 0 a 0 in casa contro il Bari e una sconfitta per 2 a 1 in casa del Cosenza nella giornata di ieri, domenica 15 settembre. Motivo per il quale l’ex Udinese e il direttore sportivo, Pietro Accardi, starebbero studiando l‘ipotesi ritiro per preparare al meglio la sfida contro il Sudtirol.

