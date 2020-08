La Sambenedettese sembra inarrestabile sul mercato, la squadra marchigiana dopo aver chiuso l’affare Maxi Lopez, è pronta a mettere a segno un altro colpo di mercato. Infatti secondo quanto riporta il sito del noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, nel mirino dei rossoblu ci sarebbe Ruben Botta, ex centrocampista dell’Inter. Per lui sarebbe un ritorno in Italia.