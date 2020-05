Matteo Salvini potrebbe non utilizzare l’App Immuni che il governo sta realizzando per tracciare i positivi al coronavirus e i loro contatti: “Se non ho precise garanzie su chi vede i miei dati e chi li usa, no”, ha dichiarato il segretario della Lega a ‘L’aria che tira’, su La7, rispondendo a una domanda sull’utilizzo da parte sua della applicazione. “Nessuno vuole essere schedato”, sottolinea il leader della Lega.