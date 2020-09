«Uno squallore che le Università italiane non meritano. Se qualcuno ha truccato deve pagare perché gli studenti italiani non meritano questo. Se qualcuno ha sbagliato deve pagare ed essere licenziato. Non possiamo permettere che un’eccellenza italiana come l’Università venga infangata. Se qualcuno anche della società era al corrente e ha pagato per questa cosa, deve essere punito». Queste le parole del Leader della Lega, Matteo Salvini, rilasciate in merito al caso Suarez.