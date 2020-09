L’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese ha chiuso la porta al possibile arrivo di Michele Vano dal Carpi. Queste le sue parole riportate da “Trivenetogoal”.

«La Triestina non paga cartellini in Serie C, non siamo in corsa per Vano». Appare evidente il riferimento richiesto dal club emiliano per liberare il centravanti.