«Una “non notizia”, particolareggiata con altre “non notizie”! Quattro righe, non un’esattezza. Una sorta di record, complimenti». Queste le parole di Ernesto Salvini, direttore dell’Area Tecnica del Frosinone, rilasciate ai microfoni di “Tuttofrosinone.com” in merito a un possibile arrivo di Giorgio Perinetti come ds della squadra ciociara ( CLICCA QUI).