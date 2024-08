Salernitana, UFFICIALE: dal Verona ecco Braaf, arriva in prestito

La Salernitana si rinforza. Dall’Hellas Verona, il club cadetto, ha chiuso per l’arrivo di Braaf a titolo temporaneo. A renderlo noto è stato lo stesso club mediante il seguente comunicato:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona F.C. per il trasferimento dell’attaccante classe 2002 Jayden Braaf. Il calciatore olandese giunge in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025.

Cresciuto nei settori giovanili di Ajax, Psv Eindhoven e Manchester City, Braaf è arrivato in Italia per la prima volta l’1 febbraio 2021 passando all’Udinese, con cui ha debuttato in Serie A il 28 febbraio nella vittoria per 1-0 contro la Fiorentina. Nello stesso anno, il 25 aprile, il suo primo gol con la maglia friulana nel match vinto 4-2 contro il Benevento. Nel suo curriculum c’è anche un’esperienza al Borussia Dortmund. Nella scorsa stagione ha vestito la casacca del Fortuna Sittard in Eredivisie”.