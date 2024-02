Salernitana, Sabatini: «Ho scelto Liverani perchè resto convinto che ci salveremo»

Nella mattinata di oggi Fabio Liverani è stato presentato come nuovo allenatore della Salernitana. Il direttore sportivo Walter Sabatini è intervenuto in conferenza stampa per spiegare la scelta di affidare la panchina granata all’ex Palermo. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da Tuttosalernitana.com:

«E’ un uomo che è cresciuto anche faticosamente in una dimensione di Roma che io conosco. La sua palestra di vita è stata la strada, il quartiere, e lì si impara molto di più che a Coverciano o su un campo di calcio. Lui era un rompicoglioni che giocava da 10 nella Viterbese e mi fece due gol quando io era all’Arezzo. Apparteneva alla proprietà Gaucci, venne aggregato al Perugia e nel giro di qualche giorno, grazie a una intuizione di Cosmi, fu inserito in pianta stabile a Perugia. Fu Cosmi a prenderlo dalla Serie C e a metterlo in campo da regista: fu un grande gesto, ci volle coraggio e visione. Allora si impose come dominatore nel giro di pochi giorni e io ora l’ho scelto perché resto convinto che ci salveremo».