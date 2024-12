Salernitana: per la panchina spuntano Andreazzoli e Maran. Petrachi verso l’addio

Salernitana al lavoro in queste ore molto movimentate dopo la rescissione contrattuale con mister Stefano Colantuono. I granata, attualmente in piena zona retrocessione, sono alla ricerca di un nuovo tecnico. Oltre a Roberto Breda, il cui ritorno sarebbe gradito alla piazza, alla panchina campana sono stati accostati ance Rolando Maran, fresco di esonero con il Brescia, ed Aurelio Andreazzoli. La decisione verrà presa entro le prossime 48 ore. Inoltre il direttore sportivo Gianluca Petrachi potrebbe essere esonerato: il presidente Danilo Iervolino, però, punta ad un accordo per la rescissione. A riportarlo è Tuttosalernitana.com.

