Salernitana, Inzaghi dopo l’esonero: «Le scuse di Sabatini non hanno senso, l’errore è il suo»

Photo LiveMedia/Valentina Giannettoni Reggio Calabria, Italy, July 15, 2022, Italian soccer Serie B match Presentation of the new Reggina coach Filippo Inzaghi Image shows: Filippo Inzaghi new coach Reggina LiveMedia - World Copyright

Pippo Inzaghi attraverso un lungo post sui social si è espresso sull’esonero dalla Salermitana.

Ecco le sue parole:

«Il momento della separazione è sempre complicato, specie quando si subisce la decisione. Salerno in pochi mesi mi è entrata dentro». Comincia così il post pubblicato da Filippo Inzaghi su Instagram nel quale si congeda dalla Salernitana, ringraziando la città per l’affetto e la fiducia, ma allo stesso tempo ammettendo di non aver gradito alcune scelte prese dalla società che, ricordiamo, lo ha esonerato e ha affidato la panchina a Liverani. In giro per le strade i tifosi, la gente, mi fermano con rammarico e dispiacere per un saluto, una foto o una stretta di mano. Io posso solo dire grazie per l’accoglienza, la stima e la fiducia. Salerno è una delle tifoserie più belle d’Italia. In giro per le strade i tifosi, la gente, mi fermano con rammarico e dispiacere per un saluto, una foto o una stretta di mano. Io posso solo dire grazie per l’accoglienza, la stima e la fiducia. Salerno è una delle tifoserie più belle d’Italia».

«Sabatini? Mi scuso profondamente dal punto di vista umano e professionale. A mio avviso il mercato è stato tardivo e non in linea. A poco servono oggi le frasi consolatorie del direttore Sabatini, anche perchè non vedo il senso di chiedere scusa su un proprio errore e tagliare la testa a un altro».