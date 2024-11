Salernitana, Colantuono si presenta: «Non mi sento di ripiego. Possiamo rimettere in piedi ogni discorso»

Il neo tecnico della Salernitana Colantuono, arrivato dopo l’esonero di Martusciello, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai tifosi:

«Il mio lavoro è sempre stato questo, avevo scelto il percorso da dirigente anche per un problema al ginocchio che mi aveva un po’ limitato nell’esperienza da campo. L’anno scorso resta un capitolo diverso, perché sembrava già tutto scritto con un campionato difficile e la decisione della società di non cambiare ancora. Sono qui da sei anni e spero di superare Bergamo dove sono stato per sette anni. Ora è tutto diverso: il campionato è tutto da giocare e per ricominciare a correre, uscendo da una classifica difficile. Si decide tutto nella seconda parte e possiamo rimettere in piedi ogni discorso. Ora però serve essere realisti: le aspettative di alta quota si scontrano con la classifica attuale. Non mi sento un allenatore di ripiego, qualcosa sulla schiena ce l’ho attaccata alla schiena. Essere il più vecchio del campionato un po’ mi disturba (ride, nda). Mi piace andare sul campo e provare a rimettere in corsa questa squadra, rispettando il lavoro di Martusciello che abbraccio perché so cosa significa andare via a campionato in corsa».