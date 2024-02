L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro il Como sabato pomeriggio.

Sale la febbre per Palermo-Como, match in programma sabato alle 16.15. La società rosanero ha aperto ufficialmente la vendita dei tagliandi sperando di raggiungere numeri di presenze mai registrati in stagione. L’ultimo tutto esaurito lo scorso anno, in occasione di Palermo-Brescia, conclusione della stagione 2022/23. In quella corrente, invece, record di presenze per Palermo-Spezia, con il popolo rosanero che si presentò in massa al Barbera, superando quota 29 mila.

Tuttavia, una piccola limitazione arriva dall’Onms ed è riguardante il tifo ospite. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha rilasciato delle indicazioni in merito ai tifosi del Como e di conseguenza al settore dedicato. Decisione, probabilmente, presa anche in seguito ai passati episodi che hanno coinvolto le due tifoserie, sia a Palermo che a Como.

Ecco la nota: «Per l’incontro di calcio di Serie B Palermo-Como in programma il 17 febbraio 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Como esclusivamente per il settore ospiti; incedibilità dei titoli di ingresso; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore».

La squadra intanto è tornata a lavorare dopo la bella vittoria ottenuta sul campo della Feralpisalò grazie alle reti di Ranocchia e Soleri. Il gruppo si è ritrovato ieri pomeriggio al centro sportivo di Torretta e ha lavorato in preparazione del match di sabato. È tornato in gruppo Gomes, che aveva saltato per influenza la gara di Piacenza. Regolarmente in gruppo anche Mancuso nonostante l’intervento alla mano che comunque non gli ha limitato neanche di poter eseguire la rifinitura pre-gara venerdì scorso.