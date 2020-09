L’ad del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato su Twitch sul canale di Gianluca Di Marzio.

Ecco le sue parole: «Cercheremo di mettere in campo una formazione che sia un po un mix di gioventù ed entusiasmo con giocatori un po’ più esperti che possano prendere in mano il timone. Io e mia moglie abbiamo eletto Palermo come la nostra città. C’è piacere a lavorare per questo club, c’è un rapporto di stima e amicizia con l’azionista di maggioranza che incoscientemente si è gettato in questa avventura e mi ha chiesto di accompagnarlo. Sono tornato con grande piacere sapendo delle responsabilità enormi che ci saremmo presi. Chiaramente a Palermo vincere un campionato di serie D e il più difficile campionato professionistico coma la C per i tifosi è scontato, ma chi fa questo mestiere sa che non c’è nulla di scontato. Se non vinci sarai il fesso della compagnia. Vogliamo riportare la quinta città d’Italia il più rapidamente possibile dove merita di stare».