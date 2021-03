Andrea Russotto del Catania, ha parlato alla trasmissione “Corner” a proposito del momento degli etnei. Ecco le sue parole:

«A Terni è stata una gara combattuta nel primo tempo, potevamo riprenderla e pareggiarla prima dell’intervallo. Quella col Bari invece è stata una beffa. Giocando contro una squadra costruita per vincere il campionato, abbiamo pareggiato nella ripresa e l’episodio finale del rigore ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Il derby ci ha segnato di più perché sappiamo bene che Catania-Palermo non è un match come gli altri. Questi tre incontri ci hanno tolto qualcosa, ma la botta più grande è stata contro il Palermo».