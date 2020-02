Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Savoia, Genny Rondinella, terzino dei biancoscudati, si è espresso così: «Quanto è importante il supporto dei tifosi? E’ come avere un dodicesimo uomo in campo. Ma lo stesso vale anche quando giochiamo in trasferta: è difficile trovare un’altra tifoseria come la nostra. L’obiettivo stagionale? A livello personale, l’obiettivo è arrivare tra i professionisti e spero di riuscirci con questa maglia addosso. A livello collettivo, vogliamo arrivare in alto tutti insieme. Il momento più bello? E’ iniziato dalla vittoria del Palermo in poi: uscire vittoriosi da uno stadio come il Renzo Barbera credo che sia un momento indimenticabile».