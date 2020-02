Scoppia la polemica per il gesto di Ronaldo a Sanremo 2020. Nella serata di ieri, il campione della Juventus aveva donato una maglia della Juventus al presentatore Amadeus. Marco Masini, noto cantautore fiorentino e tifoso della squadra viola, ha commentato l’episodio a “La Nazione”: «Sarei stato più delicato di Ronaldo e avrei regalato la maglia del Portogallo. Non c’entra la mia fede calcistica. La grandezza della Juve dipende dal nostro paese, visto che non permette alle altre città di costruire un indotto calcistico simile a quello bianconero, per esempio con la costruzione di nuovi impianti».