Ronaldo lascerà la Juventus? I giornali spagnoli provano a costruire ipotesi basate su indizi, affermando che il fuoriclasse portoghese potrebbe tornare al Real Madrid. Il primo indizio sarebbe la sua presenza al “Bernabeu” in occasione del “Clasico” contro il Barcellona. Inoltre, Edu Aguirre, giornalista vicino a Cristiano Ronaldo, nella trasmissione “El Chiringuito” ha affermato: «So per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha sentito l’affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato. Adesso è concentrato sulla Juventus ma chi può dire cosa accadrà in futuro?». Poi, l’attaccante madrileno Vinicius ha raccontato ai microfoni di Complesports: «Cristiano è venuto nello spogliatoio nell’intervallo – ha ammesso il ‘golden boy’ dei blancos – e lo ha fatto per sostenere la squadra, darci la carica giusta. È questo il motivo per il quale ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo».