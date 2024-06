Romelu ascolta anche noi: altra offerta dalla Serie A | Dopo Roma e Napoli c’è il terzo incomodo

Romelu Lukaku adesso è fra tre big: offerta inaspettata dalla Serie A: Roma, Napoli e non solo.

Un’altra estate nel limbo. Romelu Lukaku non ha convinto nemmeno nell’ultima stagione. Troppo pochi i 16 gol alla Roma, un bottino discreto sicuramente, ma che non ha convinto – considerando l’apporto nelle partite decisive – i dirigenti giallorossi al riscatto dal Chelsea.

Per il belga, al momento impegnato con la nazionale in Germania, dove anche lì le difficoltà non mancano, si prospetta un’altra estate di tira e molla. Prima le voci di un possibile ritorno a Londra, poi l’interessamento del Napoli con l’arrivo di Conte. La grana per l’attaccante rimane sempre la stessa: la valutazione troppo alta. Troppo costoso il suo cartellino (circa 40 milioni), troppo rischioso l’investimento visto il rendimento e l’età.

Le sirene arabe da un lato, la voglia di rimettersi in gioco dall’altro. Lukaku adesso con una notizia che ha quasi del clamoroso però, sarebbe stato cercato da un’altra big della Serie A, che dovrebbe incontrare gli agenti del belga proprio in queste ore per capire se l’operazione di trasferimento è fattibile.

Lukaku, ancora in Serie A

Sarebbe il suo terzo club in Serie A, qualora la trattativa si concretizzasse. Su Lukaku, come ha raccontato nelle scorse ore Gianluca Di Marzio a “Calciomercato l’Originale” sarebbe piombato il Milan. Anche lo scorso anno i rossoneri si erano informati sul belga, salvo poi virare su tutt’altri profili.

Il giornalista di mercato di Sky ha annunciato un incontro nelle prossime ore tra gli agenti del giocatore e i vertici del club rossonero, che a questo punto per il ruolo di centravanti avrebbero considerato anche l’ex Inter. Ecco come si ripercuote il tutto sull’affare Zirkzee, che rimarrebbe la priorità del Milan.

Lukaku-Milan: Zirkzee più lontano?

Ancora nel campo delle ipotesi, lo scambio di informazioni tra gli agenti di Lukaku e il Milan che potrebbe avvenire nelle prossime ore potrebbe certamente allontanare Zirkzee. L’olandese al momento rimane una priorità del diavolo che però, mentre si attende lo sbloccarsi della trattativa con gli agenti, starebbe guardandosi intorno.

L’acquisto di Lukaku, circa 40 milioni per un 31enne, andrebbe contro tutte le politiche di mercato rossonere certo, ma il Milan non può attendere in eterno notizie dall’entourage di Zirkzee. Qualora andasse in porto la trattativa con Lukaku, il bolognese salterebbe definitivamente. Intanto si attende il colloquio tra Milan e procuratori dell’ex ormai giallorosso per definire una prima bozza di trattativa.