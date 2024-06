Romano: “Spezia, quasi fatta per Holm al Bologna. Le cifre”

Dopo la storica qualificazione in Champions League, il Bologna si avvicina sempre di più ad Emil Holm per inforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il terzino svedese, reduce dall’ottima stagione in prestito con l’Atalanta, non è stato riscattato dal club bergamasco ma è pronto ad un’altra avventura in Serie A. Come riportato su “X” da Fabrizio Romano, gli emiliani e il giocatore hanno concordato gli ultimi dettagli per il trasferimento. Lo Spezia dovrebbe incassare una cifra intorno ai 7 milioni di euro.

🔴🔵🇸🇪 Bologna are closing in on deal to sign Emil Holm as new right back from Spezia.

Holm has agreed on the move, talks at final stages for €7m after he didn’t stay at Atalanta. pic.twitter.com/5jjUD6steL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024