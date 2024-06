Longari: “Pisa, occhi su Buso del Lecco”

Dopo la retrocessione in Serie C rimediata nell’ultima stagione, il Lecco probabilmente farà cassa cedendo qualche elemento che è riuscito a mettersi in mostra. Secondo quanto riportato su “X” da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, il Pisa sarebbe interessato a Nicolò Buso, attaccante classe 2000 del Lecco. Il giocatore potrebbe dunque tornare in cadetteria dopo le ultime 34 presenze condite con 9 gol e 3 assist.

