TMW: “Cremonese, occhi in casa Feralpisalò. Piacciono Felici e Compagnon”

La Cremonese è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato su TuttoMercatoWeb.com da Alessio Alaimo, la società grigiorossa sarebbe molto interessata a Mattia Felici, ex esterno offensivo del Palermo e ora di proprietà della Feralpisalò. Nonostante la retrocessione dei Leoni del Garda, l’esterno offensivo ha realizzato cinque reti e sei assist nelle 38 partite in cui è stato impiegato. I lombardi sono anche interessati a Mattia Compagnon. L’esterno ha realizzato cinque reti in 31 partite fra Serie B e Coppa Italia ma ci sarebbe anche la concorrenza del Bari.

