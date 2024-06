Calciomercato Sassuolo: idea Biraschi a parametro zero per la difesa

Il Sassuolo inizia a pianificare le prime mosse di calciomercato per allestire una rosa competitiva per tornare immediatamente in Serie A. Secondo quanto riporta TuttoB.com i neroverdi avrebbero messo nel mirino Davide Biraschi, esperto difensore del Karagumruk. L’ex difensore del Genoa, corteggiato anche dall’Empoli, si svincolerà dal club turco e potrebbe dunque tornare in Italia. Il giocatore classe ’94 può giocare sia da centrale sia da terzino destro.

