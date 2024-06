Romano: “Roma, Belotti ad un passo dal Como. Le cifre”

Andrea Belotti si avvicina sempre di più alla firma con il Como. L’ex attaccante del Palermo, di proprietà della Roma, nei giorni scorsi aveva aperto al trasferimento nel club neopromosso e adesso si è definitivamente convinto. La società lombarda, secondo quanto riportato su “X” da Fabrizio Romano, ha raggiunto un accordo con la società giallorossa, la quale incasserà 4,5 milioni di euro più bonus. Dopo che l’intesa verrà formalizzata arriverà la fumata bianca.

🚨🔵 Como are closing in on deal to sign Andrea Belotti from AS Roma for €4.5m deal plus add-ons.

Agreement in place, waiting for formal steps. pic.twitter.com/VdhlwWVGWP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2024