Intervenuto ai microfoni di “Tusciaweb.eu”, Marco Romano, presidente della Viterbese, ha parlato del futuro della Serie C e delle ipotesi di riforma dei campionati: «Abbiamo individuato alcune pedine per la prossima stagione, ma è ancora presto per fare nomi. Il nostro sogno è partecipare alla Serie B in caso di riforma del torneo a 40 squadre, ma è più probabile che giocheremo in Serie C e punteremo alla promozione. La cosa importante è che la terza serie non si trasformi in una sorta di interregionale, sarebbe un massacro».